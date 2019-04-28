В Іспанії відбуваються дострокові вибори парламенту

В Іспанії відбуваються дострокові парламентські вибори. За підсумками голосування, будуть обрані 350 членів Конгресу і 208 сенаторів. Правом голосу володіють майже 37 мільйонів іспанців, з яких близько двох мільйонів проживають за межами країни. Із 9-ї ранку за місцевим часом почали працювати понад 20 тисяч виборчих дільниць, а за порядком в день виборів стежать майже 100 тисяч співробітників правоохоронних органів.

Згідно з результатами соціологічних опитувань, лідером на виборах є правляча Іспанська соціалістична робітнича партія на чолі з прем'єр-міністром Педро Санчесом. Її основний суперник – консервативна Народна партія на чолі з Пабло Касадо. До парламенту також можуть пройти центристська партія «Громадяни» і коаліція лівих політичних сил. Також особливе зацікавлення щодо цих виборів пов'язане з ростом популярності ультраправої партії «Вокс». За даними соціологів, вона може отримати до 32 мандатів.

Перед виборами опозиція звинувачувала Педро Санчеса в «заграванні» з каталонцями – глава уряду заявляв про необхідність вести діалог із регіональною владою. Цю позицію підтримують ліві. Однак «Народна партія» наполягає на обмеженні самоврядування Каталонії. За більш сувору позицію щодо цього регіону виступають і центристи з партії «Громадяни». Ультраправа «Вокс» взагалі домагається скасування автономії для каталонців.

Питання про майбутнє Каталонії може стати вирішальним при формуванні нового уряду. Оскільки, найімовірніше, жодна з партій не отримає абсолютної більшості мандатів, політичним силам доведеться створювати коаліцію, щоб призначити керівника уряду. Після виборів у 2015 році політичні сили не змогли домовитися. Через це були призначені нові вибори.

У 2016 році знову перемогла «Народна партія». Після тривалих переговорів главою уряду був затверджений Маріано Рахой. Але після корупційного скандалу минулого року йому винесли вотум недовіри, а посаду прем'єра зайняв соціаліст Педро Санчес. Однак, його уряд не зміг втриматися при владі і року – Санчес оголосив про дострокові вибори через те, що Конгрес депутатів не схвалив запропонований проект бюджету на поточний рік.