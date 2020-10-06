В Іспанії заарештували американського програміста Джона Макафі

В Іспанії заарештували розробника антивірусного програмного забезпечення Джона Макафі. Його можуть екстрадувати до США, де програміста звинувачують у несплаті податків.

Слідство стверджує, що Макафі не подавав податкові декларації протягом чотирьох років, в той час як він заробив мільйони доларів за роботу в якості консультанта, різні виступи, операції з криптовалютою і продаж прав на видання власної біографії. Жоден з цих доходів не пов’язаний з роботою фірми McAfee, що діє на ринку антивірусних технологій.

Джон Макафі – американський бізнесмен, який народився у Великій Британії. Досі він не коментував публічно звинувачення, за якими йому загрожує до 30 років тюремного ув’язнення.

Макафі став відомий у 1980-х роках, коли заснував компанію, що випустила перший комерційний антивірусний продукт, McAfee VirusScan, і сприяв розвитку багатомільярдної індустрії. Незважаючи на те, що пізніше підприємець продав свій бізнес Intel, він все ще продовжує самостійно розробляти продукти в сфері комп’ютерної безпеки.

У 2016-му, а також в нинішньому році програміст безуспішно намагався зареєструватися кандидатом у президенти США від Лібертаріанської партії, зазначає ВВС.

Джон Макафі раніше говорив про свою неприязнь до податкової системи. У минулому році він написав у твітері, що не подавав податкові декларації протягом восьми років, оскільки вважає, що «оподаткування незаконне».