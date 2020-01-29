Українців в Росії звільнять від іспиту з російської мови

У МВС Росії анонсували спрощення процесу набуття російського громадянства для громадян України, Білорусі, Казахстану і Молдови, повідомила 29 січня начальник головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова, передає телеканал «Настоящее время».

«Уже розроблені законопроєкти, які дозволять спростити процедуру набуття громадянства нашим найближчим сусідам – громадянам Білорусі, громадянам України. Ми пропонуємо звільнити їх від проходження співбесіди на визнання носіями російської мови», – сказала Казакова.

Законопроєкт про скасування іспиту зараз на розгляді в Держдумі, його вже розглянули в двох читаннях.

Також для громадян Білорусі, України, Казахстану і Молдови буде передбачена можливість набуття громадянства Росії після отримання посвідки на проживання, заявила представниця російського МВС.

За словами Казакової, водночас планується зобов`язати всіх іноземних громадян при в’їзді в Росію проходити дактилоскопію, а також надавати медичні довідки про відсутність небезпечних захворювань. Як саме буде влаштоване медобстеження наразі невідомо.

Нині російські міграційні органи вимагають медичні довідки від іноземців лише при отриманні дозволу на тимчасове проживання в Росії, посвідки на проживання або трудового патенту. Від мігрантів вимагають довідку про відсутність ВІЛ-інфекції, довідку про відсутність наркозалежності та інфекційних захворювань, флюорографічний знімок легенів на наявність туберкульозу.