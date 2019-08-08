Ізраїль отримав останню частину архіву Франца Кафки

Національна бібліотека Ізраїлю отримала останню частину рукописів Франца Кафки, чеського письменника єврейського походження, який писав німецькою.

Бібліотека отримала три чорнових варіанти розповіді Кафки «Весільні приготування в селі», зошит, в якому він практикував іврит, сотні особистих листів друзям, дорожні журнали і малюнки. Частина з них не була опублікована.

Представники бібліотеки 7 серпня заявили, що рукописи будуть оцифровані до кінця року, після чого стануть доступні для громадськості.

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Твори зберігалися у двох сестер. Вони стверджували, що успадкували архів від своєї матері Естер Гоффе. Вона працювала секретарем у друга і біографа письменника – Макса Брода. Кафка заповів йому свої рукописи і доручив спалити, але Брод цього не зробив.

Документи кілька десятиліть зберігалися в сейфі швейцарського банку. У 2008 році сестри почали судовий процес, стверджуючи, що рукописи належать їм. Навесні цього року швейцарський суд постановив, що архів повинен бути переданий Ізраїлю.