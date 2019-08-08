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08 Серпень 2019, Київ 10:08
Новини | Міжнародні

Ізраїль отримав останню частину архіву Франца Кафки

Представник Національної бібліотеки Ізраїлю тримає в руках зошит із малюнками Франца Кафки, Єрусалим, 7 серпня 2019 року

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Національна бібліотека Ізраїлю отримала останню частину рукописів Франца Кафки, чеського письменника єврейського походження, який писав німецькою.

Бібліотека отримала три чорнових варіанти розповіді Кафки «Весільні приготування в селі», зошит, в якому він практикував іврит, сотні особистих листів друзям, дорожні журнали і малюнки. Частина з них не була опублікована.

Представники бібліотеки 7 серпня заявили, що рукописи будуть оцифровані до кінця року, після чого стануть доступні для громадськості.

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Твори зберігалися у двох сестер. Вони стверджували, що успадкували архів від своєї матері Естер Гоффе. Вона працювала секретарем у друга і біографа письменника – Макса Брода. Кафка заповів йому свої рукописи і доручив спалити, але Брод цього не зробив.

Документи кілька десятиліть зберігалися в сейфі швейцарського банку. У 2008 році сестри почали судовий процес, стверджуючи, що рукописи належать їм. Навесні цього року швейцарський суд постановив, що архів повинен бути переданий Ізраїлю.

Єврейське кладовище у Празі
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Єврейське кладовище у Празі

Цвинтар став місцем паломництва багатьох туристів – саме тут похований письменник Франц Кафка.

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