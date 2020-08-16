Ізраїль закрив риболовлю біля Смуги Гази після нічного бою з бойовиками

Ізраїль закрив рибальську зону біля Смуги Гази 16 серпня після ночі боїв із палестинськими бойовиками.

Бойовики з Гази випустили дві ракети по півдню Ізраїлю після того, як Ізраїль завдав авіаудару по території, якою керує угруповання «Хамас».

Військові повідомили, що система протиповітряної оборони «Залізний купол» перехопила дві ракети, які бойовики запустили на південь Ізраїлю. Але поліція заявила, що падіння заклишків ракет призвело до пошкодження будинку в місті Сдерот.

Ізраїльська армія заявила, що удари були відповіддю на начинені вибухівкою кулі, запущені бойовиками через кордон, і спроби палестинських протестувальників кидати вибухівку в огорожу на кордоні й військових, які там чергують.