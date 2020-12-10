Ізраїль і Марокко домовилися про нормалізацію дипломатичних відносин

Марокко та Ізраїль домовилися про нормалізацію дипломатичних відносин, оголосив 10 грудня президент США Дональд Трамп.

Марокко стала четвертою арабською країною, яка впродовж останніх місяців погодилася визнати існування єврейської держави.

«Ще один історичний день! Два наших великих друга – Ізраїль і Королівство Марокко – погодилися встановити повні дипломатичні відносини – величезний прорив до миру на Близькому Сході!», – написав Трамп у твітері.

Домовленості передбачають негайне відкриття офісів із контактам у Рабаті й Тель-Авіві, згодом розпочнуть роботу посольства. Літаки авіаліній двох країн отримають право на взаємне використання повітряного простору.

Частиною угоди стало і те, що Вашингтон відтепер визнає суверенітет Марокко над Західною Сахарою, колишньою іспанською колонією на північному заході Африки, яка домагається незалежності з другої половини минулого століття.

Раніше цього року Ізраїль за посередництва Сполучених Штатів уклав схожі угоди з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Суданом і Бахрейном. Домовленості стали першими визнаннями Ізраїлю державами арабського світу за останні 25 років.

Радник і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, який бере активну участь у переговорах між Ізраїлем і арабськими країнами, назвав 10 грудня «лише питанням часу» нормалізацію контактів між Ізраїлем і Саудівською Аравією.