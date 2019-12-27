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27 грудня 2019, Київ 11:11
Новини | Міжнародні

Ізраїль: Нетаньягу виграв праймеріз партії «Лікуд»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру. Київ, 19 серпня 2019 року

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу переміг на праймеріз своєї партії. Він набрав 72,5 відсотка голосів. Таким чином, саме Нетаньяху очолюватиме партію «Лікуд» на дострокових парламентських виборах, які відбудуться 2 березня.

У грудні парламент Ізраїлю оголосив про саморозпуск після того, як усі спроби сформувати уряд провалилися. У партії Нетаньягу в Кнесеті було 32 місця, а у їхніх конкурентів «Кахоль-Лаван» – 33.

Нетаньягу очолює «Лікуд» з 2006 року, а посаду прем'єра обіймає з 2009-го. У листопаді йому висунули звинувачення за трьома кримінальними справами.

За версією слідчих, Нетаньягу надавав привілеї телеканалам в обмін на позитивні новини про себе і отримував подарунки від бізнесменів в обмін на якусь допомогу. Нетаньягу звинувачення відкидає і вважає, що їхня мета – усунути його з посади.

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