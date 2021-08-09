В Україну прибув новий посол Ізраїлю Міхаель Бродський, повідомило 8 серпня посольство Ізраїлю в Україні у фейсбуці.

«Дипломати посольства Ізраїлю в Україні зустріли нашого нового посла Міхаеля Бродського. Дипломати поділилися справжніми українськими традиціями та висловили надію на подальшу ефективну співпрацю», – йдеться в повідомленні.

Бродський замінив на посаді Джоеля Ліона, який працював послом Ізраїлю в Україні з серпня 2018 року.

У червні уряд Ізраїлю призначив Бродського новим послом в Україні, його кандидатуру погодили в листопаді.

Бродський народився в Санкт-Петербурзі, близько 30 років тому переїхав до Ізраїлю.

За час своєї дипломатичної кар’єри працював пресаташе посольства Ізраїлю в Москві, директором зі зв’язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні, послом Ізраїлю в Казахстані.