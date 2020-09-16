Ізраїль завдав удару по Смузі Гази у відповідь на пуск ракети

Ізраїльська авіація 16 вересня атакувала цілі в Смузі Гази після того, як бойовики випустили ракету, яка приземлилася в прибережному ізраїльському місті Ашдод, поранивши двох людей. За словами очевидців, метою удару була, зокрема, навчальна база бойовиків «Хамас», повідомляє Reuters. Даних про жертви внаслідок авіаудару не надходило.

Ці події відбулися невдовзі після того, як Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і Бахрейн підписали у Вашингтоні 15 вересня угоди про встановлення дипломатичних відносин з Ізраїлем.

Палестинці розглядають ці угоди, укладені за посередництва США, як зраду своєї справи. Домовленості не стосуються багаторічного ізраїльсько-палестинського конфлікту. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що угоди «провіщають новий світанок миру».

Тепер дипломатичні відносини з Ізраїлем мають чотири арабські країни. Крім ОАЕ та Бахрейну, це Єгипет та Йорданія.