Ізраїль здійснив удари по цілях у Сирії

Ізраїльські військові завдали ракетних ударів у провінції Алеппо на півночі Сирії, повідомляють сирійські державні ЗМІ. За їхніми даними, удари були спрямовані проти науково-дослідного центру та військової бази, Ізраїль зазвичай називає метою своїх дій знищення іранських цілей на території Сирії.

Упродовж останніх років Ізраїль здійснив сотні ударів по території Сирії, спрямованих проти іранських чи проіранських сил та сирійських урядових позицій.

Західні та ізраїльська розвідки стверджують, що іранські війська та їхні союзники використовують сирійську пустелю, яка межує з Іраком, для передачі винищувачів та систем озброєння для підтримки сирійського уряду та ліванської бойової групи «Хезболла».