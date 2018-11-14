Міністр оборони Ізраїлю подав у відставку через перемир'я з «Хамас»

Міністр оборони Ізраїлю Авіґдор Ліберман подав у відставку через перемир’я з угрупованням «Хамас», повідомляє 14 листопада видання Jerusalem Post.

Раніше цього тижня уряд країни домовився з цим угрупованням про припинення вогню. Представники палестинських угруповань заявили, що «перемир’я» діятиме, поки його не порушить Ізраїль. Ізраїльський військово-політичний кабінет віддав розпорядження своїм військам продовжувати активні дії в Смузі Гази, «доки в цьому є необхідність».

Офіційний представник Лібермана заявив, що міністр оборони не підтримує перемир’я. Минулого тижня Ліберман закликав до посилення дій проти «Хамас».

Кілька днів тому Ізраїль у відповідь на обстріл своєї території завдав удару по штаб-квартирі «Хамас» у Смузі Гази. Під час рейду ізраїльських військових були вбиті семеро палестинців, включно із командиром «Хамас». Загинув один ізраїльський військовослужбовець.

Євросоюз висловив стурбованість у зв’язку з ескалацією насильства в регіоні. Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав сторони конфлікту виявити максимальну стриманість.

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