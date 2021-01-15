В Ізраїлі серед коробок із російськими цукерками знайшли живу кішку – вантаж йшов через Одесу

Портовики Хайфи знайшли в контейнері із цукерками кішку – вантаж йшов транзитом з Одеського порту. Втім в Одесі контейнер не відкривали, стверджує директор експедиторської компанії Star Shine Shipping Олександр Винник.

За словами Винника, жива тварина у вантажі трапляється вперше в його практиці. Кішка скоріш за все вижила завдяки конденсату на стінках контейнера, який вона могла пити.

«Контейнер йшов з Одеського порту 19 днів. Але це транзитний вантаж, де його вантажили – комерційна таємниця. У вантажі – цукерки ручної роботи», – розповів Винник журналістам. Протягом подорожі кішка пошкодила декілька ящиків товару, приблизна сума збитків – кілька тисяч доларів. Частину вантажу доведеться знищити, але він, звісно, був застрахований, каже Винник.

Зараз тварина перебуває на карантині, експедитори не планують її повернення до України чи Росії.

Офіційно експедитори не повідомляють, де саме завантажували контейнер, втім на ящиках можна побачити надписи GRANDDIAN – другу назву російської кондитерської фабрики «Русское драже». У контейнері встановили та підтримували постійну температуру +18.