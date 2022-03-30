Внаслідок нападу в Ізраїлі загинули двоє українців – поліція

Ізраїльська поліція повідомляє, що двоє з п’яти чоловіків, убитих озброєним палестинцем в ізраїльському місті Бней-Брак під час нападу 29 березня, були громадянами України.

У повідомленні поліції від 30 березня вказано, що загиблим українцям 23 і 32 роки.

За даними правоохоронців, 27-річний палестинець із села на Західному березі відкрив вогонь у центрі Бней-Брака, убивши українців, коли вони сиділи біля магазину, а потім застрелив ще двох людей поблизу.

Поліцейський, який прибув на місце події, також був застрелений.

В Ізраїлі проживає 15 000 українців, але після вторгнення Росії в Україну 24 лютого Ізраїль прийняв майже 20 000 українських біженців, повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ.

Двоє українців, загиблих під час нападу 29 березня, вже деякий час перебували в Ізраїлі і не були біженцями, повідомила влада.

Це інцидент став третім нападом із застосуванням вогнепальної зброї чи ножа в Ізраїлі за останній тиждень.