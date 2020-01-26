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26 січня 2020, Київ 20:25
Новини | Міжнародні

Ізраїль дозволить своїм громадянам їздити до Саудівської Аравії у справах релігії та бізнесу

Ізраїль та Саудівська Аравія не мають офіційних дипломатичних відносин

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Ізраїль дозволить своїм громадянам їздити до Саудівської Аравії у справах релігії та бізнесу, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Ізраїльські мусульмани зможуть їздити до Саудівської Аравії для паломництва. У минулому подібні поїздки потребували спеціального дозволу від уряду.

Іудеї з Ізраїлю зможуть їздити до Саудівської Аравії на термін до дев’яти днів у бізнес-справах.

Водночас ізраїльським туристам досі потрібно буде отримати дозвіл від влади Саудівської Аравії.

Обидві країни не мають офіційних дипломатичних відносин.

Наразі офіційних коментарів від Саудівської Аравії не було.

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