Ізраїль дозволить своїм громадянам їздити до Саудівської Аравії у справах релігії та бізнесу, повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Ізраїльські мусульмани зможуть їздити до Саудівської Аравії для паломництва. У минулому подібні поїздки потребували спеціального дозволу від уряду.
Іудеї з Ізраїлю зможуть їздити до Саудівської Аравії на термін до дев’яти днів у бізнес-справах.
Водночас ізраїльським туристам досі потрібно буде отримати дозвіл від влади Саудівської Аравії.
Обидві країни не мають офіційних дипломатичних відносин.
Наразі офіційних коментарів від Саудівської Аравії не було.
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