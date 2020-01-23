Ізраїльтянка Іссахар відмовилася просити Путіна про помилування

Ізраїльтянка Наама Іссахар, яка відбуває в Росії сім з половиною років колонії за звинуваченням у контрабанді наркотиків, не стала просити президента Росії про помилування. Про це заявила російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова. За словами омбудсмена, Іссахар вважає, що звернення матері і прем’єр-міністра Ізраїлю досить для розгляду помилування.

Обмудсмен зазначила, що у ізраїльтянки «все нормально», і вона не має претензій до умов тримання в камері.

Раніше 23 січня під час свого візиту до Ізраїлю російський президент Володимир Путін зустрівся з матір’ю засудженої ізраїльтянки. Він пообіцяв врахувати її прохання про помилування дочки при ухваленні остаточного рішення.

25-річна Наама Іссахар у квітні 2019 року летіла до Тель-Авіва з Індії транзитом через Москву. При огляді в московському аеропорту у неї в багажі виявили близько дев’яти грамів гашишу. Іссахар визнала факт зберігання наркотику, але категорично відкинула звинувачення в контрабанді.

Росія пропонувала Ізраїлю обміняти Іссахар на російського хакера Олексія Буркова, заарештованого в Ізраїлі за запитом США. Попри це хакер був виданий в Сполучені Штати незабаром після оголошення вироку Іссахар.

Перед візитом Путіна ізраїльські засоби інформації повідомили про передачу права на Олександрівське подвір’я в Єрусалимі Росії в обмін на помилування Іссахар. Російська та ізраїльська влада ці повідомлення не коментували.