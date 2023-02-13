РФ проводить інформаційні кампанії для перешкоджання підтримці Заходом України – ISW

Росія продовжує здійснювати свої інформаційні кампанії для перешкоджання підтримці Заходом України, розмірковує американський Інститут вивчення війни (ISW) в черговому звіті.

«Росія частково відновила свою здатність проводити інформаційні операції в рамках своїх кампаній гібридної війни на підтримку військових операцій. Ці інформаційні операції продовжуватимуть з’являтися, оскільки Росія намагатиметься встановити умови для майбутніх операцій і пом’якшити невдачі, а Захід має критично оцінити контекст російських інформаційних операцій», – йдеться у звіті.

У ISW кажуть, що президент РФ Володимир Путін почав зосереджуватися на підживленні аргументів західних лідерів про небезпеку надання Україні занадто великої кількості матеріальних засобів або певних видів матеріальних засобів.

«Ці російські інформаційні кампанії тривають безперервно, переслідуючи спільну мету – перешкодити західній підтримці України, незважаючи на умови бойових дій», – йдеться в повідомленні.

У звіті вказано, що «Росія використовує наратив про те, що Україна не в змозі перемогти Росію через невідповідність сил між двома державами, щоб пом’якшити великі невдачі РФ або нездатність Росії досягти швидких успіхів у великих наступальних операціях».

«Російські інформаційні кампанії на початку вторгнення спиралися на посилення припущення про те, що Росія володіє «другою за величиною армією у світі» з передовими військовими можливостями. Ці інформаційні операції мали на меті ввести в оману Захід і Україну, що будь-які перекидання військової техніки будуть неактуальними, оскільки Україна не зможе протистояти наступальним операціям, що стрімко розгортаються з різних напрямків, і буде вразливою для російського нападу», – вказують аналітики, і додають: очікуваний РФ бліцкриг на початку війни та враження нестримного, хоча й повільного просування під час її другої фази — мали на меті частково стримати надання допомоги Заходом.

Москва роками пропагувала свої наративи про могутність армії і велич Росії не лише всередині країни, а й на Заході. З початком російського вторгнення в Україну боротьба з кремлівською пропагандою посилилася, зокрема, через закриття російських ЗМІ у Європі та пильну увагу до діяльності російських дипломатів за кордоном. Захід також активніше почав працювати над політикою свого кіберзахисту.