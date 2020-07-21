З 21 липня іноземні ІТ-спеціалісти можуть подавати документи на імміграцію в Україну

В Україні з 21 липня іноземні ІТ-спеціалісти можуть подавати документи на отримання дозволу на імміграцію в Україну. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Як пояснили у міністерстві, це передбачено спеціальними квотами, які дозволяють українським ІТ-компаніям працевлаштувати додатково до 5 тисяч людей.

Залучені за цими квотами працівники отримають посвідку на постійне проживання, і зможуть жити та працювати в Україні протягом 10 років.

Щоб отримати такі квоти, іноземні спеціалісти, які вже мешкають в Україні, мають подати свої документи до територіального відділу Державної міграційної служби за місцем реєстрації, а фахівці, які перебувають за межами країни, звернутися у консульські установи України за кордоном.