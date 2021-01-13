В Італії починається найбільший за останні десятиліття суд над мафією

В Італії відкривається наймасштабніший за останні 30 років судовий процес щодо членів наймогутнішого мафіозного угруповання країни «Ндрангети», перед судом постануть 355 підозрюваних.

Суд почався 13 січня в південному регіоні Італії, Калабрії. На лаві підсудних, крім підозрюваних членів мафії – також політики, адвокати, бізнесмени й інші особи.

Підозрюваним висунули звинувачення, зокрема, у вбивстві, торгівлі наркотиками, вимаганні й відмиванні грошей.

Очікується, що понад 900 свідків дадуть свідчення під час судового процесу, який проходить за посиленої охорони в місті Ламеція-Терме, у центрі території «Ндрангети».

Прокурор Нікола Граттері біля суду заявив журналістам, що процес «дасть уявлення про те, якою є калабрійська мафія сьогодні – вже не мафія пастухів, що займалися викраденням, а велика злочинна корпорація».

За повідомленнями, «Ндрангета» є найпотужнішою мафією в Італії, яка проводить операції в усьому світі.

З 1980-х років в Італії у таких масштабах не проводилося жодного процесу щодо мафії.

Нинішній суд, як очікують, триватиме щонайменше рік і зосереджуватиметься на сім’ї Манкузо, яка становить потужну групу в рамках «Ндрангети». Найбільш високопоставлений підсудний – це ймовірний «бос» клану, 66-річний Луїджі Манкузо.

Більшість підсудних були затримані під час рейдів в Італії, Німеччині, Швейцарії та Болгарії в грудні 2019 року.

За підрахунками влади, у Калабрії є близько 150 сімей «Ндрангети» і щонайменше шість тисяч членів лише в регіоні.

За даними прокурора Граттері, організована злочинна група отримує дохід у понад 50 мільярдів євро на рік.