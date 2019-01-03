Італійська галерея вимагає від Німеччини повернути картину, вкрадену нацистами

Італійська галерея Уффіці у Флоренції закликає Німеччину повернути натюрморт нідерландського художника Яна ван Гейсума, викрадений нацистами в роки Другої світової війни.

1 січня галерея вивісила чорно-біле фото картини з написом «Вкрадена» трьома мовами.

«Ваза з квітами» Яна ван Гейсума перебуває у власності німецької родини, прізвище якої не називають. Ця родина не повертає картину, попри численні заклики, заявив директор галереї Ейке Шмідт.

За його словами, посередники, які виступають від імені родини, вимагають грошей за картину.

«Картина вже є невід’ємною власністю італійської держави, і тому не може бути «куплена». Німеччина морально зобов’язана повернути цю роботу до нашого музею. Тому що через цю справу ... рани Другої світової війни і нацистського терору досі повністю не загоїлися», – сказав Шмідт.

Картина була частиною колекції Галереї Пітті у Флоренції з 1824 року. Після початку Другої світової війни її перенесли для збереження, але картину викрали, відступаючи, нацистські війська.

Про неї знову стало відомо після возз’єднання Німеччини 1991 року, коли почали надходити пропозиції продати її назад до Італії.

Німеччина повернула близько 16 тисяч об’єктів жертвам Голокосту та їхнім родинам, згідно з міжнародним договором про повернення творів мистецтва, викрадених нацистами.

Шмідт заявив, що ця угода стосується лише публічних колекцій, а не приватних, і що німецькі суди відмовляються розглядати це питання, посилаючись на завершення терміну давності злочинів.