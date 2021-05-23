В Італії 12 людей загинули через падіння кабіни фунікулера

До 12 людей зросло число жертв катастрофи на фунікулері, яка сталася в Італії 23 травня. Люди загинули через те, що на канатній дорозі, яка пов’язує берег озера Маджоре і гору Монтероне в Альпах, обрушилася кабіна. Всього в кабіні були більше десятка людей. Двоє дітей зазнали поранень.

Трос обірвався, коли кабіна була вже в кінці шляху, поблизу другої з боку гір опори. Вона впала з висоти понад 10 метрів. Подробиці про жертв трагедії поки не відомі.

Це був один із перших рейсів канатної дороги після скасування обмежень, пов’язаних із коронавірусом. Число жертв могло бути більшим, адже кабіна вміщує до 40 осіб.