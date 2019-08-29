Дві партії в Італії домовилися про коаліцію, Конте залишиться прем’єром

В Італії популістський «Рух п’яти зірок» і лівоцентристська Демократична партія заявили, що дійшли згоди щодо створення коаліційного уряду. Партії домовилися, що на посаді прем’єр-міністра залишиться Джузеппе Конте.

Президент Італії Серджо Маттарелла запросив Конте до своєї резиденції 29 серпня, щоб доручити йому сформувати уряд нової парламентської більшості. Вона має перебувати при владі до наступних загальних виборів, призначених на 2023 рік.

Маттарелла 28 серпня завершив другий раунд політичних консультацій і зустрівся з лідерами обох партій. Якби «Рух п’яти зірок» і Демократична партія не дійшли згоди, це призвело б до розпуску парламенту і дострокових виборів.

У попередньому коаліційному уряді Італії працювали «Рух п’яти зірок» і права партія «Ліга» на чолі з відвертим прихильником президента Росії Володимира Путіна Маттео Сальвіні. Політик сподівався на дострокові вибори, на яких у нього був шанс здобути абсолютну більшість у парламенті та очолити уряд.

Джузеппе Конте очолював уряд Італії з 1 липня 2018 року і залишив посаду 20 серпня. Він пояснив своє рішення про відставку розколом між партіями.

Формальним моментом початку урядової кризи стало голосування «Ліги» разом з опозицією за будівництво високошвидкісної залізниці до Франції, це відбулося всупереч позиції «Руху п’яти зірок».