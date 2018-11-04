В Італії через негоду загинули ще 12 людей

В Італії через негоду й буревії, що тривають у різних регіонах країни вже тиждень, загинули ще принаймні 12 людей. Це сталося 4 листопада через повені на острові Сицилія на півдні країни. Серед загиблих там – 9 членів двох родин, які відпочивали разом на одній віллі, віком від 1 до 65 років.

Дві людини також зникли безвісти.

Унаслідок сильних вітрів і злив раніше цього тижня в Італії, переважно в північних частинах країни, вже загинули, за різними повідомленнями, від 15 до 20 людей.