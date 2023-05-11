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У центрі Мілана вибухнув фургон з кисневими балонами – водій травмований, згоріли кілька автомобілів

На місці вибуху у Мілані, 11 травня 2023 року

У четвер у центрі італійського Мілана вибухнув фургон, який перевозив два десятки балонів із киснем до медичного закладу. Водій зазнав легких травм руки і ноги.

Як повідомило видання Sky TG24, інцидент стався поруч із Римськими воротами. Вогнем охопило поряд припарковані автомобілі та мотоцикли, вибуховою хвилею порозбивало вікна в сусідніх будівлях, зокрема у школі. Близько 200-300 дітей із шкіл та дитсадка поруч евакуювали.

Наразі пожежу загасили.

Поки невідомо, що стало причиною вибуху. Не виключено, заявили пожежники, що міг загорітися двигун. Почалося розслідування.

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