Італія опинилася перед проблемою посухи, у Венеції зміліли канали

В Італії може виникнути значна посуха після кількох тижнів сухої зимової погоди, у Венеції вже суттєво зміліли канали, передає агенція Reuters.

За даними синоптиків та екологів, в Італії може повторитися минулорічна посуха, коли в Альпах випало менше половини норми снігу.

Венеція, де повені зазвичай є основною проблемою, стикнулася з обмілінням каналів – гондоли, водні таксі та карети швидкої не можуть проїхати деякими із водних маршрутів.

На півночі Італії річки та озера також страждають від серйозної нестачі води.

Річка По, найдовша в Італії, яка протікає від Альп до Адріатики, має на 61% менше води, ніж зазвичай у цю пору року, йдеться у заяві екологічної групи Legambiente.

У липні минулого року Італія оголосила надзвичайний стан для територій, що оточують річку По. На ці території припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва країни, а посуху тут назвали найгіршою за останні 70 років.

Рівень води на озері Гарда на півночі Італії також впав до рекордно низького рівня.

Упродовж 15 днів у західній Європі панує антициклон з температурою, характерною для кінця весни. Синоптики все ж очікують опадів у найближчі дні в Альпах.