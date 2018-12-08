В Італії через тисняву в нічному клубі загинули шестеро людей

В італійській провінції Анкона внаслідок тисняви у нічному клубі загинули шестеро людей – п’ятеро підлітків та 39-річна жінка, яка супроводжувала свою дочку, повідомляє агентство ANSA.

Інцидент стався під час виступу репера Сфера Еббаста близько першої години ночі. У приміщенні знаходилися близько 1000 осіб.

Як зазначає агентство Reuters, понад 100 осіб отримали травми, 13 з них – серйозні.

Місцеві пожежники припускають, що хтось в натовпі розпилював речовину, подібну сльозогінному газу, чим викликав паніку.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що у клубі знаходилося більше людей, ніж дозволено. Він пообіцяв знайти винних у загибелі людей.