У Чехії помер науковець Іван Гавел – брат Вацлава Гавела

На 83-му році життя у Чехії помер письменник, науковець, громадський і політичний діяч Іван Гавел – молодший брат колишнього президента Чеської республіки Вацлава Гавела, повідомли 25 квітня чеські ЗМІ.

Іван Гавел разом з Вацлавом Гавелом у 1989 році стояв біля витоків заснування політичного руху «Громадянський форум».

Падіння комуністичного режиму дозволило Івану Гавелові повернутися до наукової та педагогічної роботи в празькому Карловому університеті. У 1990 році заснував Центр теоретичних студій.

Іван Гавел був дослідником когнітивістики, математичної логіки, штучного інтелекту та філософії науки.

Є автором низки наукових праць, також входив до редакції часопису «Vesmír» («Всесвіт»), тісно співпрацював з празькою бібліотекою Вацлава Гавела.