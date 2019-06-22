В Івано-Франківській області від удару блискавки загинули три людини

У Рогатинському районі Івано-Франківської області 21 червня внаслідок удару блискавки в зупинку загинули троє людей, ще двоє постраждали. Про це повідомили у поліції.

На зупинці в селищі Беньківці перебували п’ятеро людей. Загиблі – мешканці Львівської області 1954, 1963 та 1985 року народження. Вони відвідували родичів. Постраждали дві місцеві мешканки.

«Одна із потерпілих стояла трохи далі від інших осіб і пояснила, що від миттєвого удару її відкинуло на землю, а коли піднялася, то чоловіки ознак життя не подавали», – мовиться у повідомленні.