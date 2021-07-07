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Уряд погодив кандидатуру нової очільниці Івано-Франківської ОДА

Кандидатуру Онищук має затвердити президент

Кабінет міністрів на засіданні 7 липня погодив призначення новою очільницею Івано-Франківської ОДА Світлану Онищук.

Нині Світлана Онищук займає посаду заступниці голови ОДА.

Кандидатуру Онищук має затвердити президент.

Як повідомляється на сайті Івано-Франківської ОДА, раніше Онищук працювала на кафедрі публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Також очолювала міжрегіональне управління Нацагентства з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

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