У Львові відкрили меморіальну дошку письменнику Романові Іваничуку

У Львові 27 травня відкрили меморіальну дошку письменнику Романові Іваничуку на фасаді будинку, де він жив з 1972 до 2016 років. 27 травня минає 90 років від дня народження українського романіста, громадського діяча, одного з організаторів Товариства української мови імені Тараса Шевченка, Народного руху України Романа Іваничука.

«Знаю, що тато б дуже радів цьому, адже це визнання його заслуг, його творчості. Дякую усім, хто організував це свято, є причетним до нього», – сказала під час урочистостей донька письменника, перекладач Наталія Іваничук.

​Літературознавець, письменник Данило Ільницький, у свою чергу, заявив, що творчість Іваничука це – «розкішне купання в українській мові, це дуже багата стилістика, можливість відчути плинність і багатство мови».

«Він належить до людей, які вміли дуже добре працювати зі структурою тексту, був майстром роману», – додав Ільницький.

Цими днями у Львові з нагоди 90-річчя з дня народження письменника відбудеться вечір пам’яті й літературні читання.

Роман Іваничук написав понад 20 історичних романів, десятки новел і повістей. Літературознавці називають його майстром роману, письменником, який відчував слово і передавав багатство української мови. Серед найвідоміших – романи «Орда», «Мальви», «Вогненні стовпи», «Торговиця».