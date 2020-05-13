Посольство Ізраїлю висловило сподівання щодо покарання за «випадок антисемітизму» в Коломиї

Посольство Ізраїлю в Україні 13 травня оприлюднило заяву, в якій «висловлює задоволення щодо шляхів розв’язання політичним керівництвом України останнього випадку антисемітизму».

«Декілька високопоставлених українських урядовців зателефонували послу Джоелу Ліону, щоб особисто висловити вибачення та рішуче засудити антисемітизм. Голова Національної поліції України запевнив Посла Джоела Ліона, що розпочато розслідування, і автор антисемітської вимоги передати особисті дані ортодоксальних євреїв Коломиї понесе покарання. Голова Національної поліції України рішуче засудив антисемітизм, особливо у лавах поліції», – йдеться у заяві.

У докумені вказується з посиланням на посла про «хворобу на антисемітизм окремої частини суспільства» в Україні.

«Посол Джоел Ліон додає, що настав час для України законодавчо прийняти визначення антисемітизму Міжнародним альянсом пам’яті жертв Голокосту (IHRA), що допоможе викорінити хворобу на антисемітизм окремої частини суспільства», – йдеться в документі.

12 травня голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив про початок службового розслідування за фактом збору особистої інформації про учасників єврейської громади Коломиї Івано-Франківської області.

«Хочу запевнити представників громади: ми не допустимо будь-яких проявів переслідування громадян за національною чи іншими ознаками. Усі підрозділи поліції працюють над попередженням антисемітських злочинів на ґрунті ненависті, а у випадку їх вчинення – миттєво реагують і спрямовують зусилля на їх розкриття та розслідування», – запевнив Клименко.

10 травня у доступі в фейсбуці з’явився лист Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області, адресований голові єврейської громади Коломиї Якову Заліщикеру. Як повідомив директор Українського єврейського центру Едуард Долінський, поліція у цьому листі зробила запит на копію статуту ортодоксальної єврейської громади й особисті дані її учасників, а також списки осіб, які навчаються у вишах Коломиї. У поліції запит пояснили «боротьбою із транснаціональними і етнічними організованими групами і злочинними організаціями».