Ізраїль збільшив кількість ударів по іранських об’єктах у Сирії більш ніж удвічі – Міноборони

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що новий уряд значно збільшив кількість ударів по іранських цілях з моменту приходу до влади наприкінці минулого року, передає агенція Associated Press

Точну кількість авіаударів міністр не назвав, однак таким чином публічно підтвердив ізраїльську військову діяльність у Сирії.

«Відколи я обійняв посаду, кількість ізраїльських ударів по іранцям у Сирії подвоїлася», – сказав Ґалант.

«Ми методично працюємо над завданням ударів по можливостях іранської розвідки у Сирії. Ці удари завдають значної шкоди спробам «Революційної гвардії» («Корпус вартових Ісламської революції» – ред.) закріпитися за кілька кілометрів від ізраїльського кордону», – додав він.

Ґалант також звинуватив Іран у перетворенні цивільних кораблів на військові судна, озброєні такою зброєю, як безпілотники, ракети та засоби збору розвідданих.

«Іран прагне розширити свою присутність до Індійського океану, Червоного моря і навіть берегів Середземного моря. Це структурований план, призначений загрожувати торговельним та повітряним шляхам – як військовим, так і цивільним – і створювати постійну загрозу на морській арені», – вважає міністр оборони Ізраїлю.

Ізраїль вважає Іран своїм найлютішим ворогом через підтримку антиізраїльських бойовиків по всьому регіону. Він також звинувачує Іран у спробі розробити ядерну бомбу. Іран це заперечує.

Влада Ізраїлю визнала, що завдала сотні ударів по іранських об'єктах у сусідній Сирії, куди Іран відправив свої сили для надання допомоги президенту Башару Асаду у 12-річній громадянській війні.