Ізраїль оголосив військову операцію на кордоні з Ліваном

Ізраїльська армія оголосила про початок операції, спрямованої на блокування тунелів, виритих біля його кордону з Ліваном радикальним угрупованням «Хезболла».

Речник військових, підполковник Джонатан Конрікус заявив, що ізраїльські сили вздовж північного кордону приведені в підвищену готовність. За його словами, армія діятиме в межах Ізраїлю, не перетинаючи кордону з Ліваном.

«Ми бачимо, що діяльність «Хезболли» є явним і грубим порушенням», – заявив Конрікус.

У повідомленні в Twitter Збройні сили Ізраїлю оприлюднили відео, на якому, за їхніми даними, видно тунелі під кордоном із Ліваном.

«Хезболлу» чи принаймні бойові закони цього радикального ліванського руху визнали терористичною організацією низка окремих країн чи й міждержавних об’єднань, серед них США, ЄС, Ліга арабських держав чи Рада співпраці Перської затоки.