Ізраїль потребує свободи дій проти Ірану – Нетаньягу

Ізраїль потребує свободи дій проти Ірану, заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 12 вересня на російському курорті Сочі, де він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.

Задекларованою метою переговорів двох лідерів було обговорення координації дій у Сирії.

«Безпекова координація між нами завжди важлива, але це особливо важливо зараз, оскільки в минулому місяці спостерігалося суттєве зростання числа спроб Ірану завдати ударів по Ізраїлю з території Сирії та розмістити там точні ракети, які застосовуватимуться проти нас», – сказав Нетаньягу.

Переговори ізраїльського і російського лідерів тривали близько трьох годин, після чого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія та Ізраїль погодилися підтримувати діалог щодо дій військових двох країн у Сирії.

Зустріч відбулася незадовго до запланованих на 17 вересня виборів до парламенту Ізраїлю. Права партія «Лікуд», представником якої є нинішній голова ізраїльського уряду, веде боротьбу з центристськими партіями. Значну роль у цих виборах можуть відіграти виборці, які мають зв’язки з Росією та іншими пострадянськими країнами.

У серпні Нетаньягу з дводенним візитом відвідав Україну, це був перший приїзд ізраїльського прем’єра в Україну за два десятиліття.