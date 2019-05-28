Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Травень 2019, Київ 09:35
Новини | Міжнародні

У Японії чоловік напав з ножем на людей, є жертви

Підозрюваний у скоєнні нападу помер від травм, яких завдав собі сам, заявили у поліції

Дивитись коментарі

У Японії чоловік з ножем напав на людей, щонайменше дві людини загинули.

Інцидент стався вранці 28 травня у місті Кавасакі, поблизу Токіо. Невідомий напав на людей, які стояли на автобусній зупинці у час пік. Внаслідок нападу загинула школярка і дорослий, поранення отримали принаймні 15 людей, серед них 13 – школярі.

За словами поліції, скоївши напад чоловік перерізав собі ножем шию. Від отриманих травм він помер.

Поліція не розкриває особу людину. Мотиви його вчинку також наразі невідомі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG