У Японії чоловік напав з ножем на людей, є жертви

У Японії чоловік з ножем напав на людей, щонайменше дві людини загинули.

Інцидент стався вранці 28 травня у місті Кавасакі, поблизу Токіо. Невідомий напав на людей, які стояли на автобусній зупинці у час пік. Внаслідок нападу загинула школярка і дорослий, поранення отримали принаймні 15 людей, серед них 13 – школярі.

За словами поліції, скоївши напад чоловік перерізав собі ножем шию. Від отриманих травм він помер.

Поліція не розкриває особу людину. Мотиви його вчинку також наразі невідомі.