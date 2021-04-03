У японському місті Нагоя відкрили першу українську недільну школу

У вівторок, 2 квітня, в Японії урочисто відкрили українську недільну школу в місті Нагоя. Про це Радіо Свобода повідомила другий секретар Посольства України в Японії Віолетта Удовік.
За її словами, це – перша українська недільна школа в цьому місті і перша така школа в Японії, відкрита за підтримки МЗС України.
Проєкт реалізує Японсько-українська культурна асоціація, перша організація українців, офіційно зареєстрована у Японії.
Школа матиме назву «Берегиня». Двері закладу будуть відкриті не тільки для українців, а й для японців, як дітей, так і дорослих, розповіла дипломатка.
У школі не тільки вивчатимуть українську мову, а й проводитимуть практичні заняття з українознавства, уроки з виготовлення виробів народної творчості, організовуватимуть українські свята, конкурси, розваги.
На першому занятті учасники заходу навчилися називати кольори та рахувати українською мовою, а також дізналися про основних героїв української народної казки «Рукавичка».
Посольство України в Японії передало новоствореній школі літературу українською мовою та матеріали про Україну японською мовою.
Як повідомила Удовік, у Японії, окрім школи «Берегиня» в Нагої, є дві українські школи в Токіо – школа «Джерельце» та школа дитячого розвитку «Хробачок» при Асоціації партнерів «Японії-України».
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