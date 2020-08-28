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28 серпня 2020, Київ 10:54
Новини | Міжнародні

Прем’єр-міністр Японії Абе піде у відставку через проблеми зі здоров’ям – ЗМІ

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе покладає квіти до меморіалу в Хіросімі, 6 серпня 2020 року

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе має оголосити про свою відставку через проблеми зі здоров’ям, повідомила телекомпанія NHK та інші місцеві ЗМІ 28 серпня, за кілька годин до виступу голови уряду на пресконференції.

«Абе має намір подати у відставку, оскільки його хвороба прогресує, і він побоюється, що це призведе до проблем» у керівництві країною, заявив національний мовник NHK, не вказавши джерела.

Спекуляції щодо стану здоров’я прем’єр-міністра останніми днями активізувалися після того, як він здійснив дві поїздки до лікарні.

Абе планує провести прес-конференцію о 17:00 за місцевим часом (це 11:00 за Києвом).

Цього місяця Абе взяв три дні відпусток і 17 серпня здійснив неочікуваний візит до лікарні, пробувши там понад сім годин для медичного огляду.

Через тиждень він удруге прийшов до тієї ж лікарні для проведення додаткових обстежень і сказав тоді, що має намір продовжувати роботу.

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