Сіндзо Абе встановить рекорд перебування на посаді прем’єра Японії

Владний блок прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, за попередніми результатами, здобув значну перемогу на виборах до верхньої палати парламенту, які відбулися 21 липня. Це означає, що Абе стане прем’єром із найтривалішим терміном правління в історії Японії.

Ліберально-демократична партія Абе і її молодший партнер по коаліції матимуть більш ніж половину зі 124 мандатів. Є питання, пише японська преса, чи зможе владний блок разом зі своїми союзниками отримати кваліфіковану більшість у дві третини голосів, необхідних, щоб розпочати процес перегляду так званої «пацифістської» 9-ї статті конституції Японії. Ця стаття була складена американською окупаційною владою після Другої світової війни і з 1947 року залишається незмінною. В її тексті йдеться, що Японія як держава відмовляється від свого суверенного права на війну як способу вирішення міжнародних спорів і, як наслідок цього, не створюватиме власні збройні сили, здатні на ведення повномасштабних військових дій.

Табір Абе виступає за зміну статті, опозиція проти цього, заявляючи, що реформа дорого обійдеться японському платнику податків і що її схвалення загрожує ризиком залучення країни в небезпечні геополітичні дії Вашингтона.

Як і в Україні, явка в Японії була низькою, на дільниці прийшло близько половини виборців. Остаточні результати голосування будуть оголошені 22 липня.