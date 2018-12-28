У Єгипті підірвали туристичний автобус, принаймні дві людини загинули

У Єгипті закладеною при дорозі вибухівкою підірвали туристичний автобус, унаслідок чого загинули двоє в’єтнамських туристів і ще 12 людей поранені, повідомили єгипетські посадовці. Серед поранених 10 – теж туристи з В’єтнаму і двоє – єгиптяни, заявило Міністерство внутрішніх справ Єгипту.

Інцидент стався в місцевості на південь від столиці Каїра, недалеко від відомих великих пірамід у Гізі, поліція розслідує його, мовиться в заяві.

За повідомленням кореспондента агентства «Ройтерз», який був на місці через дві години після вибуху, з-за кордону поліції видно автобус, один із бортів якого значно пошкоджений, вікна вибиті. На місці перебувають десятки працівників поліції і пожежно-рятувальної служби.

Напад стався в час, коли туристична галузь Єгипту, що є головним джерелом національного прибутку, останніми місяцями почала відновлюватися після занепаду, спричиненого тривалими неспокоями після повстання 2011 року, що призвело до скинення президента Хосні Мубарака. Зокрема, низка нападів бойовиків, головно на силовиків і на християн, сталася після того, як 2013 року армія скинула наступного президента Мухаммада Мурсі – який був демократично обраний, але дотримувався ісламістських поглядів.

Нинішній напад був перший нападом на туристів у Єгипті за останні майже два роки.