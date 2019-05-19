Українські дипломати взялися за справу затриманих у Єгипті українських моряків, але єгипетські військові не пропустили до них консула, повідомляють агентства з посиланням на посадовців Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич повідомив агентству «Інтерфакс-Україна», що посольство України в Каїрі направило ноту до МЗС Єгипту з вимогою роз’яснити ситуацію із затриманням єгипетськими Військово-морськими силами в Червоному морі нафтового танкера, в екіпажі якого понад півтора десятка громадян України, а також дозволити українським дипломатам відвідати судно.

Він також зазначив, що МЗС України доручило посольству в Єгипті невідкладно провести комплекс заходів щодо врегулювання ситуації. «Ця справа перебуває на особливому контролі департаменту консульської служби», – наголосив дипломат.

Через кілька годин директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев повідомив агентству «УНІАН», що військові Єгипту відмовили консулові України у відвіданні 17 українських моряків, хоча громадяни України, за його словами, не вважаються заарештованими чи затриманими. За його словами, консул Сергій Куликов повідомив, що прибув на військову базу, де наразі перебувають українські моряки. «Також відсутні будь-які пояснення керівництва бази щодо причин недопущення консула до моряків. Завтра під час зустрічі в МЗС АРЄ консул поінформує про це єгипетську сторону», – додав дипломат.

Попереднього дня, 18 травня, українські і російські агентства повідомили про листа капітана танкера Sea Shark Віталія Нестеренка про критичне, за його словами, становище на борту судна екіпажу, життя якого «під загрозою». Як заявив капітан, того дня єгипетські військові моряки піднялися на борт судна і заявили, що обмежують пересування екіпажу, поки танкер із нафтою не буде розвантажений, і пригрозили силою в разі невиконання наказу. Відтак екіпаж поділили на дві групи і зібрали у двох непристосованих тісних приміщеннях, дехто з людей почувався погано, але єгипетські військові відмовилися організувати візит лікаря, заявив капітан танкера.

За повідомленнями, на борту судна 31 людина, громадяни різних країн. Із них 17 українців, іще двох називають «кримчанами» – найімовірніше, вони теж громадяни України, хоча Росія вважає їх своїми громадянами.

Історія з танкером тягнеться ще з осені 2018 року. Тоді, за повідомленнями, під час перебування судна з вантажем нафти в одному з єгипетських портів наприкінці листопада в нього закінчився термін реєстрації прапора, і, чекаючи на дії судновласника, екіпаж вийшов у море і ліг у дрейф. У середині грудня 2018-го судно, яке випадково ввійшло в територіальні води Єгипту, затримали єгипетські військові, на екіпаж за це порушення наклали понад 50-мільйонний у доларах США штраф, який має сплатити судновласник.