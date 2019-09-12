Помер перший виконавець головної ролі в мюзиклі «Ісус Христос – суперзірка»

У США помер актор Джефф Фенхолт, перший виконавець головної ролі у мюзиклі «Ісус Христос – суперзірка». Він не дожив п’яти днів до свого 69-річчя.

Фенхолта знайшли мертвим у власному будинку в Ньюпорт-Біч (штат Каліфорнія, США). Однак його смерть не розслідується як підозріла, оскільки його син і друзі підтвердили, що у Фенхолта були проблеми зі здоров’ям. Інші подробиці невідомі.

"Вчора мій тато – Джефф Фенхолт – вирушив додому, щоб бути з Господом», – написав у фейсбуці його син, пастор Трістан Фенхолт. «Як і всі ми, він не був досконалим людиною, але він знав вчиненого Спасителя і любив ділитися Євангелієм з якомога більшою кількістю людей. Його музика і служіння буквально торкнулися життя сотень тисяч людей», – мовиться у повідомленні.

Рок-опера британського композитора, барона Ендрю Ллойда Веббера «Ісус Христос – суперзірка» вперше була поставлена на Бродвеї в 1971 році. Журнал Time помістив Фенхолта на обкладинку з терновим вінцем на голові. Актор зіграв головну роль в постановці, яка йшла в Театрі Марка Хеллінгера в Нью-Йорку, більше 700 разів.

Згодом в інтерв’ю Фенхолт розповідав, що на хвилі слави і стресу пристрастився до наркотиків і алкоголю, але зумів побороти залежність, знайшовши порятунок у вірі. Актор написав автобіографію, в якій детально розповів про свій шлях від ролі Христа в мюзиклі до служіння проповідником.