Європейські ігри: ударний день збірної України

Команда України здобула п’ять нагород у сьомий день змагань на Других Європейських іграх, що тривають у Мінську.

«Золото» здобула представниця велоспорту Ганна Соловей. Вона завершила гонку з 30 очками, що дозволило їй посісти перше місце. «Срібло» у представниці Австрії, бронзовою призеркою стала спортсменка з Чехії.

Найрезультативнішими сьогодні виявилися виступи українців у боротьбі. Срібну нагороду здобула Юлія Хавалджи, яка виступає у ваговій категорії до 53 кілограмів, дві «бронзи» на рахунку Алли Черкасової (до 68 кілограмів) та Гора Оганессяна (до 65 кілограмів).

Раніше Радіо Свобода повідомляло про золоту нагороду українських веслувальниць.

Загалом збірна України виборола 27 нагород: 7 золотих, 11 срібних та 9 бронзових. У таблиці командних здобутків «синьо-жовті» йдуть четвертими.