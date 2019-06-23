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23 Червень 2019, Київ 18:19
Новини | Спорт

«Художниця» Нікольченко принесла Україні дві «бронзи» на Європейських іграх

Європейські ігри, художня гімнастка Влада Нікольченко

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Українська гімнастка-художниця Влада Нікольченко виборола 23 червня дві бронзові нагороди Других Європейських ігор.

У фіналі у вправах із обручем Влада заробила 21,450 балів, поступившись лише росіянці Діні Аверіній (22,850) і Катерині Галкіній із Білорусі (21,750).

У фіналі у вправах із булавами «золото» в скарбничку своєї національної збірної принесла Ліной Ашрам з Ізраїлю (22,700), друге місце посіла росіянка Діна Аверіна (22.600), а третє – українка Влада Нікольченко (21.750).

У суб1ту в багатоборстві Нікольченко стала п’ятою.

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