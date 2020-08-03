У Північній Ірландії 3 серпня у віці 83 років помер лауреат Нобелівської премії миру Джон Г’юм. Про це повідомляє агентство Reuters.

Г’юм брав участь у процесі мирного врегулювання конфлікту у Північній Ірландії і є одним із авторів мирної угоди Белфастської угоди 1998 року.

«Смерть Джона Г’юма означає загибель найвизначнішого і найвпливовішого політичного діяча Ірландії 20 століття», – мовиться у заяві Колума Іствуда, лідера Соціал-демократичної і лейбористської партії Північної Ірландії, одним з засновників та колишнім лідером якої був Г’юм.

У заяві сім’ї Г’юма мовиться, що політичний діяч помер рано вранці у понеділок після нетривалої хвороби.

Як зазначає агентство AFP, останнім часом Г’юм страждав на деменцію та перебував у будинку для літніх людей в Лондондеррі, північно-ірландському місті, де він народився.

Джон Г’юм розділив Нобелівську премію миру 1998 разом з Девідом Трімблом, лідером Юніоністської партії Ольстера. Обидва сприяли укладенню Белфастської або «Страстноп’ятичної» угоди, яка допомогла покласти край трьом десятиліттям кривавої боротьби у північній Ірландії між католицькою націоналістичною громадою, яка хотіла об’єднання з незалежною Ірландською Республікою та протестантськими профспілковими активістами, які прагнули, щоб регіон залишився частиною Сполученого королівства. Як зазначає AFP, у конфлікті загинули близько 3 600 людей.