12 людей загинули через повінь у Йорданії

Щонайменше 12 людей загинули внаслідок сильних злив і спричиненої ними повені в Йорданії. Ще декілька людей вважають зниклими, їхні пошуки тривають.

Як повідомляють західні новинні агенції, через стихію із давнього міста Петри й інших популярних у туристів напрямків влада евакуювала іноземних громадян.

Для тих, хто був змушений залишити свої будинки, організували тимчасові притулки.

Нещодавно країна вже постраждала від повені та сильних злив. Два тижні тому 21 людина, переважно діти, загинули внаслідок раптового паводку поблизу Мертвого моря.

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