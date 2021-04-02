СБУ заявила, що заблокувала діяльність російського фінансового проєкту «Just2Trade»

Служба безпеки України заблокувала діяльність російського фінансового проєкту «Just2Trade», який присвоїв десятки мільйонів гривень українських інвесторів.

«Оперативники спецслужби встановили, що оборудку організував громадянин РФ за участі українських громадян. На спеціально створеному вебресурсі ділки пропонували для інвесторів послуги на фондовому ринку. Задокументовано, що компанії, які створили «фінпродукт», не отримували від Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку жодних ліцензій і дозволів на діяльність», – заявили в СБУ.

За даними СБУ, підозрювані використовували спеціалізоване програмне забезпечення для імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах.

«Вони створювали клієнту «персональний кабінет», в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції. Після рішення вкладника отримати свої гроші, ділки блокували зв’язок з «клієнтом», – розповіли в СБУ.

У відомстві стверджують, що під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність ділків і доводять роботу на Росію.

Служба безпеки України закликала постраждалих вкладників проєкту «Just2Trade» звертатися за телефонами: 0933798814, 0669932484.