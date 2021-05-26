Кабмін запроваджує санкції проти 11 російських артистів

Кабінет міністрів на засіданні 26 травня схвалив запровадження санкцій проти 11 росіян, діячів культури та мистецтв. Проєкт постанови про обмеження підготували Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерство культури та інформаційної політики.

Тепер постанову має розглянути Рада національної безпеки та оборони.

До санкційного списку за незаконне відвідування окупованого Росією Криму потрапили:

Вдовіченков Володимир Володимирович

Епплє Жанна Володимирівна

Кабо Ольга Ігорівна

Орлов Дмитро Анатолієвич

Петров Олександр Андрійович

Пронін Євгеній Сергійович

Сланевська Анастасія Володимирівна

Стичкін Євгеній Олексійович

Сумішевський Ярослав Олександрович

Трубінер Павло Костянтинович

Чадов Олексій Олександрович

«Проєкт акту розроблено в ініціативному порядку, за результатами опрацювання відомостей, наведених у листі Головного управління Служби безпеки України в АР Крим. Встановлені громадяни виступають порушниками порядку в‘їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України – АР Крим та м. Севастополь, з огляду на характер своєї публічної діяльності, здійснюють деструктивні дії на шкоду національним інтересам і безпеці Українського народу шляхом реалізації спроб формування відповідної суспільної думки», – мовиться у проєкті постанови.

Санкції запроваджуються терміном на три роки. Вони передбачають відмову у видачі чи скасування чинних віз та заборону в’їзду на територію України.