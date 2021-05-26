Кабмін запроваджує санкції проти 11 російських артистів

Кабінет міністрів на засіданні 26 травня схвалив запровадження санкцій проти 11 росіян, діячів культури та мистецтв. Проєкт постанови про обмеження підготували Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерство культури та інформаційної політики.
Тепер постанову має розглянути Рада національної безпеки та оборони.
До санкційного списку за незаконне відвідування окупованого Росією Криму потрапили:
- Вдовіченков Володимир Володимирович
- Епплє Жанна Володимирівна
- Кабо Ольга Ігорівна
- Орлов Дмитро Анатолієвич
- Петров Олександр Андрійович
- Пронін Євгеній Сергійович
- Сланевська Анастасія Володимирівна
- Стичкін Євгеній Олексійович
- Сумішевський Ярослав Олександрович
- Трубінер Павло Костянтинович
- Чадов Олексій Олександрович
«Проєкт акту розроблено в ініціативному порядку, за результатами опрацювання відомостей, наведених у листі Головного управління Служби безпеки України в АР Крим. Встановлені громадяни виступають порушниками порядку в‘їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України – АР Крим та м. Севастополь, з огляду на характер своєї публічної діяльності, здійснюють деструктивні дії на шкоду національним інтересам і безпеці Українського народу шляхом реалізації спроб формування відповідної суспільної думки», – мовиться у проєкті постанови.
Санкції запроваджуються терміном на три роки. Вони передбачають відмову у видачі чи скасування чинних віз та заборону в’їзду на територію України.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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