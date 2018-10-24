Кабмін погодив звільнення голів чотирьох ОДА – міністр

Кабінет міністрів України на засіданні 24 жовтня погодив звільнення голів Київської, Луганської, Чернівецької та Черкаської обласних держадміністрацій, заявив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов у коментарі LIGA.net.

«Сьогодні Кабмін погодив звільнення чотирьох губернаторів», – сказав Жданов.

За його словами, уряд погодив проекти указів президента про звільнення голови Луганської ОДА Юрія Гарбуза, голови Київської ОДА Олександра Горгана, голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука та голови Черкаської ОДА Юрія Ткаченка.

Жданов додав, що Кабмін погодив призначення на посаду голови Київської ОДА Олександра Терещука, який працює першим заступником голови Одеської облдержадміністрації.

Також уряд підтримав проект указу про призначення Олександра Вельбівця головою Черкаської ОДА. Зараз він очолює Черкаську обласну раду.

Жданов не уточнив причини рішення уряду.

Юрій Гарбуз працює на посаді голови Луганської ОДА з квітня 2016 року, Олександр Горган очолює Київську ОДА з жовтня 2016-го, Олександр Фищук є головою Чернівецької ОДА з лютого 2015-го, Юрій Ткаченко перебуває на посаді голови Черкаської ОДА з вересня 2014-го.