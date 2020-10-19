На обласному рівні я не сприйму будь-яку співпрацю з «Європейською солідарністю» – депутат Качура

Будь-яка співпраця президентської партії «Слуга народу» та партії експрезидента Петра Порошенка «Європейська солідарність» на обласному рівні є неприйнятною. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив народний депутат фракції монобільшості Олександр Качура.

«Це моє особисте бачення. Я вважаю, що люди, які віддавали свої голоси, в тому числі за президента Зеленського, вони голосували проти Порошенка. Це було фактично імпічментом президенту Порошенку, коли вони пішли і проголосували за президента Зеленського і потім за партію «Слуга народу». Тому це (співпраця – ред.) точно буде несприйняття. Це буде зрада тих людей, які віддали свої голоси саме за цю команду, яка уособлювала нове, боротьбу зі старим. Тому об'єднання нового зі старим неможливе. Не можна чорне з білим об'єднувати. Це буде сіре тоді. Це точно несприйняття викличе», – заявив Качура.

За його словами, йдеться саме про політичну співпрацю «Слуги народу» та «Європейської солідарності» на обласному рівні (тому що у місцевих радах вона, на його думку, можлива, бо там вирішуватимуться не політичні питання, а «питання ремонту каналізацій, доріг, дитячих садків та шкіл»).

«Обласний рівень – це вже трішки інше, це вже політична платформа. І я казав, що на обласному рівні я не сприйму будь-яку співпрацю з «Європейською солідарністю», тому що я вважаю цю політичну силу деструктивною за своєю суттю. Але це моя точка зору і депутати, які будуть обиратися, вони будуть визначатися, з ким співпрацювати. Це абсолютно нормально», – зазначив представник монобільшості.

При цьому Качура наголосив, що, якщо говорити про коаліцію чи об'єднання «Слуги народу» з якимись політичними силами на всеукраїнському, обласному чи місцевому рівнях, то їх точно не буде як з «Європейською солідарністю», так і з ОПЗЖ, яких він вважає політичними опонентами президентської політсили.

«Ні про які коаліції, ні про які об'єднання з цими політичними партіями ні на місцевому рівні, ні на обласному, ні на всеукраїнському йтиcя не може. Крапка. Я можу мати будь-яку позицію щодо цих політичних партій, але якщо ми кажемо про комітет Верховної Ради, про голосування, я завжди буду переконувати представників всіх політичних партій, щоб вони підтримали те рішення, яке я вважаю необхідним зараз для країни», – зауважив депутат.

Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.