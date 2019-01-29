Польща: Ярослав Качинський опинився в центрі фінансового скандалу

Ярослав Качинський, голова польської партії влади «Право і справедливість», якого вважають неофіційним лідером Польщі, опинився у центрі фінансового скандалу. Видання Gazeta Wyborcza опублікувало таємно зроблений у липні 2018 року запис перемовин найвпливовішого польського політика з австрійським бізнесменом Геральдом Біргфеллерном.

У цій розмові Качинський нібито домовлявся про спорудження в центрі Варшави двох хмарочосів, у яких розмістилися б готель, офіс фонду імені його загиблого брата Леха, а також елітне житло. Компанія Біргфеллерна підготувала інвестиційний план проекту, а зведення високоповерхівок-близнюків мала здійснювати компанія Srebrna, що пов’язана з партією «Право і справедливість». Утім Качинський нібито відмовився платити за роботу австрійців, оскільки не мав певності, що проект вдасться погодити з місцевою владою.

Свої побоювання він пояснював тим, що проект неузгоджений з мерією Варшави, яка опозиційна до «Права і справедливості». Зокрема, Качинський нібито сказав: «Якщо ми не переможемо на виборах, то не будемо споруджувати хмарочос у Варшаві». Біргфеллнер не отримав очікуваних грошей попри те, що вклав у проект 1,3 мільйона євро. Саме тому австрійський бізнесмен звинувачує Качинського у шахрайстві й звернувся з відповідною заявою до прокуратури.

Із заявою до прокуратури щодо дій Качинського звернувся й Ришард Петру, лідер опозиційної партії «Сучасна». Він підозрює, що голова польської партії влади зловживав своїм становищем і чинив тиск на державний банк Pekao S.A., щоб той надав кредит провладній кампанії Srebrna на будівництво хмарочосів.

«Плівки Качинського» спричинили в Польщі хвилю коментарів. Про подробиці справи повідомляють провідні ЗМІ країни. Багато з них роблять припущення, що скандал навколо хмарочосів може завдати нищівного удару польській партії влади. Оглядачі аналітичного сайту natemat.pl роблять припущення, шо хмарочоси в центі Варшави мали стати надійним джерелом фінансової стабільності «Права і справедливості». Згідно з цим виданням, партія отримувала б за аренду приміщень понад 80 мільйонів злотих у рік (майже 20 мільйонів євро). Ця сума у чотири рази більша ніж та, яку «Право і справедливість» отримує на свою діяльність із державного бюджету.