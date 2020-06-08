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08 червня 2020, Київ 18:34
Новини | Міжнародні

У Чечні фонд Кадирова видав чоловікам по 50 тисяч рублів на «викуп» 207 наречених

Лідер Чечні Рамзан Кадиров

Лідер Чечні Рамзан Кадиров доручив видати чоловікам, які вирішили одружитися, по 50 тисяч рублів із Фонду Ахмата Кадирова на «викуп» 207 наречених. Про це йдеться у повідомленні Духовного управління мусульман Чечні на сторінці в Instagram.

Згідно з повідомленням, гроші отримали ті чоловіки, які захотіли одружуватися, але опинилися в скрутному фінансовому становищі через пандемію коронавірусу.

Через епідемію коронавірусу змінилися правила проведення весільних урочистостей, які, за місцевими традиціями, зазвичай проходять з великою кількістю гостей. Тепер на весіллі можуть бути присутні тільки найближчі родичі. За мусульманськими канонами, обряд одруження передбачає виплату за наречену певної суми грошей – урду, встановленого духовенством. Потім ці гроші передають нареченій як подарунок.

Фонд Ахмата Кадирова був створений в 2004 році після загибелі першого президента Чеченської республіки і приходу до влади його сина Рамзана. Офіційно фонд очолює мати нинішнього лідера Чечні Аймані Кадирова. Гроші організації перераховують чеченські бізнесмени, а також, за даними російської газети «Коммерсант», – бюджетники і підприємці в Чечні, яких нібито примушують робити внески. Скарбницю фонду оцінюють у приблизно 2 мільярди рублів.

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